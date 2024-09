Nebula propose ici un modèle à source lumineuse hybride (laser et LED), capable d'atteindre 1 800 lumens avec une définition 4K UHD, une couverture colorimétrique de 70 % de l'espace Rec.2020 et un Delta E annoncé inférieur à 1 grâce à son traitement Nebula Master qui promet en outre des scènes plus fluides et de bonnes performances en matière de contraste. Il projette une image avec une diagonale allant jusqu'à 200 pouces et permet d'obtenir une image visible même en journée grâce à sa haute luminosité, bien que le rendu des couleurs et le contraste en pâtiront forcément. Surtout, il supporte les signaux Dolby Vision, ce qui signifie qu'il rejoint le cortège des projecteurs capables de gérer les métadonnées dynamiques. Il propose également un bon nombre d'ajustements automatiques : autofocus en temps réel, correction du trapèze, ajustement de l'écran, évitement d'obstacles, adaptation à la lumière ambiante, ou encore protection des yeux.