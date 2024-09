L'Elfin Flip arrive quant à lui avec un socle qui permet de basculer et ajuster l'orientation du projecteur, tout en obtenant un produit discret une fois qu'il est replié. La source lumineuse et la puce sont équivalentes au MoGo 3 Pro, avec une luminosité de 400 ISO Lumens cette fois-ci. La taille de projection est comprise entre 80 et 150 pouces, en Full HD, et le système audio se contente ici de deux haut-parleurs de 3 W, et n'est pas optimisé par Harman Kardon.