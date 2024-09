Les modèles de cette série N1S sont assez semblables sur le papier, leur principal point de différenciation étant la luminosité. Le premier est annoncé à 3 500 lumens ANSI, là où les deux autres atteignent respectivement 3 000 et 2 400 lumens ANSI. Pour le reste, ces vidéoprojecteurs affichent bien une définition 4K, sont compatibles HDR (mais pas de Dolby Vision) et sont capables de projeter une image allant jusqu'à 180 pouces de diagonales. Ils sont propulsés par Google TV, avec licence Netflix, et arrivent avec un support qui offre de la flexibilité, avec une rotation à 360° et un ajustement vertical sur un angle de 135°. L'installation se veut facilitée par la présence d'ajustements automatique grâce aux capteurs 3D TOF et CMOS.