À l'instar de Sony, JVC propose donc des « vrais » vidéoprojecteurs Ultra HD 4K, sans la moindre extrapolation à partir d’une matrice Full HD. C'est la promesse d'une image plus détaillée, sans la moindre transformation, tout en proposant des vidéoprojecteurs compacts, faisant des nouveaux NZ500 et NZ700 les modèles Ultra HD 4K les plus compacts au monde.