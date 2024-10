Évoquons déjà un élément attendu avec la présence de Google TV, en lieu et place d'Android TV, qui arrive cette fois-ci avec un support natif de Netflix, là où le Theater obligeait les utilisateurs à contourner le système pour profiter de la populaire plateforme de streaming dans une qualité moindre. Cela ne s'arrête pas là, puisque Formovie fait mention d'une image encore plus nette et plus lumineuse qu'auparavant, ainsi que des améliorations importantes en matière d'audio et de latence, autant d'améliorations visibles en un coup d'œil avec le tableau ci-dessous.