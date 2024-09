Pour cela, The Premiere 9 est doté d’une triple technologie laser, tandis que les deux modèles offrent une projection à ultra-courte focale et une résolution 4K (compatible HDR 10+) jusqu’à 130 pouces pour The Premiere 9 et 120 pouces pour The Premiere 7. Côté luminosité, le modèle haut de gamme grimpe à 3 450 lumens, contre 2 500 lumens pour le second.