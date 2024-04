Samsung : des barres de son toujours plus puissantes, compactes et élégantes

La barre de son S811D met quant à elle davantage l'accent sur la discrétion. D'une hauteur de 3,8 centimètres, ce modèle a été avant tout pensé pour passer inaperçu dans votre salon. Équipée de 10 haut-parleurs, dont

un haut-parleur central et deux haut-parleurs verticaux, la S811D agit comme une véritable enceinte connectée. En plus d'être compatible Airplay, Chromecast, Spotify Connect, etc., elle embarque également l'assistant vocal Alexa.

Notez qu'à l'instar de son homologue haut de gamme, le modèle Q995D, cette barre de son jouit d'une connectivité Wi-Fi/Bluetooth, du Dolby Atmos, et de la technologie Q-Symphony 3.0. Si vous souhaitez en faire l'acquisition, il vous faudra débourser la somme de 649,00 euros.

D'après les dires de Samsung, cette référence « s'associe parfaitement avec des écrans de 55" et plus, comme The Frame ou

encore l’OLED S95D ».