Samsung : que retenir de la gamme de TV QLED 2023 ?

La série QLED se renouvelle cette année avec quatre références : les Q60C, Q70C et Q80C en 4K UHD, et un petit Q50A de 32 pouces en FHD. Hormis ce dernier modèle qui s’adresse aux plus petits budgets, Samsung n’est pas avare en diagonales avec des tailles qui vont de 43 à 85 pouces pour le Q60C, de 50 à 75 pouces pour le Q70C et de 50 à 85 pouces pour le Q80C.



Le Q60C est le plus abordable de la série avec des tarifs qui débutent à 799 €, c’est aussi le plus léger en matière de spécifications avec un rétroéclairage Dual LED, un taux de rafraichissement de 50 Hz et une section audio de 20 W, ainsi qu’un design plus classique par rapport aux gammes supérieures.