Samsung révèle le prix de ses téléviseurs Neo QLED et ça fait encore plus mal (au porte-monnaie) qu'en 2021

Sur la section haut de gamme, les prix évoluent sensiblement et restent loin d’être accessibles à toutes les bourses. On pense notamment aux séries QN800B et QN900B qui regroupent des téléviseurs MiniLED 8K UHD avec des tarifs situés entre 4 200 € pour le 65 pouces le plus abordable et 11 000 € pour le monstre de 85 pouces. Il y aura toutefois un peu plus de choix sur la définition 8K avec la série QN700B qui contient trois références de 65 à 85 pouces pour des tarifs entre 2 800 € et 4 800 €. L’ensemble des tarifs connus sont regroupés ci-dessous. Cette portion du catalogue 2022 devrait être disponible à la vente d'ici le mois d'avril 2022.