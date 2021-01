CES 2021 : Samsung dévoile sa gamme Neo QLED (Mini-LED) et bien d'autres nouveautés

Alors que TCL régnait seul en 2020 sur le marché des téléviseurs Mini-LED avec son X10, on sait déjà qu’il va être rejoint par LG et sa technologie QNED, mais aussi désormais par Samsung et son Neo QLED. Après s’être introduit sur le marché LCD en 2010 et être devenu le plus grand vendeur de téléviseurs au monde, le géant sud-coréen entend bien prendre le prochain grand virage technologique des téléviseurs LED avec le Mini-LED.



En réalité, Samsung reste en terrain connu ici puisqu’il est toujours question de téléviseurs LCD et de QLED, à l’exception que les diodes qui animent les dalles Neo QLED sont 40 plus petites que les LEDs actuelles des téléviseurs Samsung. Si nous ne savons pas à l’heure actuelle combien de LEDs composeront un téléviseur Neo QLED (des dizaines de milliers sans doute), ni sur combien de zones elles pourront être contrôlées, Samsung évoque néanmoins les grandes qualités de cette technologie.