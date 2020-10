Samsung se rapproche de la « vraie » technologie QLED autoémissive

Ce n’est pourtant pas un secret, les téléviseurs QLED (Quantum-LED) que l’on trouve actuellement sur le marché ont simplement recours à un filtre à boîte quantique ; celui-ci permet tout de même de mieux couvrir les espaces colorimétriques les plus répandus (sRGB, Adobe RGB ou Rec. 2020) et de profiter d’un spectre de lumière blanche plus équilibré. Mais voilà, nous sommes encore loin de ce que proposent l'OLED et le Mini-LED, puisque les téléviseurs utilisant un filtre à boîte quantique continuent d’exploiter des dalles LCD et un rétroéclairage classique.