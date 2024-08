Déjà employé pour les pixels OLED rouges et verts, la technologie PhOLED recourt à un matériau organique électrophosphorescent, en lieu et place des molécules fluorescentes. Si jusque-là la production de pixels PhOLED verts et rouges n'a pas posé de défis majeurs aux constructeurs, le bleu, avec sa longueur d'ondes plus courte, est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Le grand défi pour les chercheurs de l'Universal Display Corporation (UDC) a donc été de stabiliser la molécule afin d'augmenter la durée de vie à hauteur des attentes d'un produit destiné au grand public.