Les téléviseurs QD-OLED de Samsung sont une réalité et proposeraient un taux de rafraîchissement de 144 Hz

La technologie mise en œuvre semble certes prometteuse, avec l’objectif de gommer les faiblesses des dalles W-OLED de LG Display, c’est-à-dire d'offrir un pic lumineux plus élevé, une gamme de couleurs plus large, tout en conservant des niveaux de noirs impeccables. Cependant, on en sait encore peu sur ce qui est sans aucun doute le principal questionnement du grand public, à savoir si le phénomène de rétention d’image, ou burn-in, sera correctement contenu, et bien sûr, si les dalles QD-OLED jouiront d’une bonne durée de vie.



Enfin, en l’absence d’annonce officielle et de positionnement tarifaire, on imagine que le QD-OLED sera réservé à seulement quelques modèles haut de gamme et onéreux. En attendant que cette technologie fasse son bonhomme de chemin, il y a encore un monde à franchir avant de venir bousculer LG Display.