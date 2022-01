CES 2022 : de l’OLED plus petit, plus grand et plus lumineux pour LG, mais pas de QD-OLED

Pour terminer, on ne manquera pas les nombreuses évolutions promises par LG en matière de fonctionnalités. Précisons d’abord que la même hiérarchie que l’an passé est respectée sur les différentes gammes OLED et QNED, avec plusieurs options de processeurs (Alpha 9 Gen 5 et Alpha 7 Gen 5). On trouve également des panneaux 50-60 Hz sur les modèles d’entrée de gamme comme le LG A2 en ce qui concerne la série OLED. L’HDMI 2.1 est toujours au menu pour les autres téléviseurs, avec une compatibilité VRR, ALLM et 4K à 120 Hz. Concernant le gaming, LG a ajouté un nouveau mode « Sport » à son Game Optimizer.



WebOS 22 vient remplacer WebOS 6.0, avec une volonté de nommer son système selon l’année de lancement plutôt que par la version. Cette nouvelle mouture de WebOS permet désormais de configurer plusieurs profils utilisateurs afin d’obtenir un accès personnalisé aux différents services de streaming et d’avoir des recommandations plus pertinentes.



Parmi les nouvelles fonctionnalités, le « Room to Room Share » permettra de faire du mirroring de votre téléviseur vers un autre téléviseur, en passant par votre connexion Wi-Fi. La fonction Always Display s’attaque quant à elle à la diffusion d'un média lorsque le téléviseur n’est pas utilisé, d'une œuvre d’art ou de la musique, par exemple. LG compte également faire de ces téléviseurs de véritables hubs pour la maison intelligente. ThinQ AI prendra ainsi en charge Matter, une nouvelle norme qui promet un contrôle facile et sécurisé des appareils connectés. Enfin, LG Fitness est la première plateforme « Santé » proposée par le fabricant, avec au menu des exercices, de la méditation et un dashboard de vos progrès.



Nous ne connaissons pour l’heure ni le tarif ni la disponibilité, nous ne manquerons pas de vous en informer dès qu’ils seront dévoilés.