LG C1 et G1 : une fuite laisse entrevoir l’arrivée des téléviseurs LG OLED de 2021

Cette nouvelle offre de dalles de 48 pouces, fabriquées grâce à des dalles mères de 77 pouces, pourrait signifier que les tarifs des grands téléviseurs OLED baisseront en 2021, mais rien n’est moins sûr. LG Display dispose en effet d’une nouvelle méthode de production et de capacités accrues désormais grâce à l’ouverture de sa première usine hors de ses frontières, en Chine.



Nos confrères de flatpanelshd.com évoquent également que le pic et la luminosité moyenne des dalles OLED, leur efficacité énergétique, ainsi que la saturation des couleurs pourraient bien se voir améliorés. Ils citent ainsi le récent investissement de LG Display dans l’entreprise Cynora, qui développe des émetteurs TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence) qui permettraient d’obtenir de meilleures performances globales sur la durée.



On imagine également que LG Display a dû continuer de travailler pour réduire au minimum le risque de rétention d’image, ou marquage, de leurs téléviseurs OLED. Tout cela reste toutefois spéculatif et il faudra encore attendre quelques semaines pour en savoir davantage.



Et vous, qu’attendez-vous des prochains téléviseurs LG OLED ?