NVIDIA RTX 3000 et LG TV : un support encore bancal pour l’HDMI 2.1

L’HDMI 2.1 a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, d’abord car il équipera les consoles les Xbox Series X et S et les PlayStation 5 dont le lancement se fait attendre avec impatience. Mais c’est finalement NVIDIA qui a eu l’occasion de proposer en premier une solution pour profiter de l’HDMI 2.1, avec ses cartes graphiques de la série RTX 3000.



Bien que les RTX 3080 mises sur le marché ont été écoulées en seulement quelques minutes, certains heureux propriétaires ont déjà pu essayer la combinaison de ces nouvelles cartes graphiques aux téléviseurs LG OLED de 2019 et 2020 équipés d’entrées HDMI 2.1. On y retrouve les gammes GX et CX, comme le LG OLED 55CX fraîchement testé sur Clubic, mais aussi les séries B9, C9 et E9. Impatients de tester leur nouvelle configuration de jeu, ils ont vite déchanté en observant d’abord des problèmes de qualité d’image, puis l’impossibilité d’activer la G-Sync sous certaines conditions.