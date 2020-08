Les gamers seraient très friands du téléviseur OLED 48" de LG

D'après les premiers rapports, le format 48 pouces a su séduire par son caractère inhabituel et pratique. D'ordinaire, les téléviseurs OLED font en effet 55 pouces minimum. En proposant une dalle de 48 pouces seulement, LG a pu toucher de nouveaux publics (comme les joueurs et les personnes vivant par exemple dans de petits appartements). Autre avantage, le rapport fonctionnalités/prix. Par rapport aux modèles LCD équivalents, le 48CX ne fait aucun véritable compromis, on y trouve notamment du HDMI 2.1 et VRR, mais aussi le support AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync.

Dans son analyse, le cabinet Omdia (anciennement IHS Markit) souligne aussi le bon timing de LG pour le lancement de ce petit téléviseur OLED, qui profite du contexte de pandémie mondiale pour s'écouler en grand nombre alors que le consommateur a, en ce moment, une appétence particulière pour les produits « de divertissement à domicile ». L'approche du lancement des nouvelles consoles de salon ajoute aussi à cette bonne dynamique. Ces dernières devraient en effet être en mesure de lancer des jeux à près de 120 images par seconde… un rafraîchissement supporté par le 48CX.