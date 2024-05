Samsung annonce de nouvelles TV OLED d'entrée de gamme... avec des dalles LG ?

Pour le reste, le S85D est un téléviseur 4K 120 Hz, compatible avec la technologie Auto Low Latency Mode (ALLM) et FreeSync Premium. Il embarque quatre ports HDMI 2.1 (4K à 120 images par seconde), dont un prenant en charge le standard HDMI ARC/eARC. Comme toujours avec Samsung, le HDR10+ est supporté, mais pas le Dolby Vision.

Les modèles 55 et 65 pouces disposent d'un système son de 20 W à deux canaux, alors que celui à 77 pouces passe à un système audio 2.1 avec une puissance de 30 W. Le Dolby Atmos ainsi que les fonctions maison Object Tracking Sound Lite et Q-Symphony sont bien présents.

Pour l'OS, on retrouve bien sûr Tizen, avec Samsung TV, les apps de streaming vidéo et quelques services de cloud gaming comme GeForce NOW ou Xbox Cloud Gaming.