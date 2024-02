Neo QLED 8K, OLED Glare Free, IA décuplée : on fait le point sur les nouveautés TV Samsung

Les dalles QD-OLED de Samsung Display sont en effet uniquement produites sur les trois tailles d’écrans que nous venons de citer pour le S95D. La série S90D sera quant à elle disponible en diagonale de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Fort logiquement, les modèles de 48 (122 cm) et de 83 pouces (211 cm) seront équipés des dalles W-OLED fournies par LG Display, mais le doute persiste sur les références de 55, 65 et 77 pouces de savoir si Samsung les proposera bien avec sa formule QD-OLED ou non. Interrogés par nos soins, les responsables de la marque nous rétorquent que dans tous les cas « ce sont des téléviseurs OLED ».



Enfin, la série S85D, qui n’était pas visible lors de notre visite, embarquera uniquement des dalles LG Display sur toutes ses diagonales, de 42 (107 cm), 48, 55, 65 et 77 pouces. Reste à savoir, lors du lancement de l’ensemble de la gamme qui interviendra fin avril, s’il sera aisé ou non de faire la différence entre les deux formules de dalles OLED présentes au catalogue de Samsung.