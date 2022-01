CES 2022 : Samsung fait le plein de nouveautés avec ses téléviseurs Micro-LED et Neo QLED

Et si cela ne permet pas de fournir l’image la plus pure possible, le constructeur compte sur ses technologies "Shape Adaptive Light Control" et "Real Depth Enhancer" pour faire la différence. La première se chargera justement de piloter le rétroéclairage et son onde lumineuse en analysant lignes, formes et surfaces à l’image. L’objectif affiché va de pair avec l’augmentation du nombre de zones de dimming, à savoir contrôler plus précisément le rétroéclairage pour apporter contraste, relief et détails tout en réduisant autant que possible le blooming. Quant à la seconde, elle fait appel à un nouvel algorithme afin de détecter les arrière-plans et sujets à l’image. On en sait encore peu, mais le but est clairement de créer un sentiment de profondeur afin de renforcer réalisme et immersion.



Voilà pour les nouveautés en matière de traitements vidéo. Maintenant, concernant le son, Samsung évoque l’ajout de nouveaux haut-parleurs qui permettront de reproduire l’effet Dolby Atmos ; difficile de savoir pour l’heure quels téléviseurs seront concernés. Il est toutefois acté que l’ensemble des gammes Neo QLED profiteront de l’OTS Pro (Objet Tracking Sound).