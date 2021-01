CES 2021 : des téléviseurs plus smart que jamais chez Samsung

Samsung renouvelle également son téléviseur QLED d’extérieur The Terrace, certifié IP55, mais aussi The Sero. Ce dernier est un TV optimisé et pensé comme une extension du smartphone, il possède la particularité de passer automatiquement du mode portrait à paysage, et inversement. Pour terminer, l’original The Serif dont le design a été conçu par deux Français, les frères Erwan et Ronan Bouroullec, fait lui aussi partie du line-up lifestyle de Samsung pour 2021.