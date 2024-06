Pour moins de 500 €, offrez-vous cette TV QLED 4K de 55" par Samsung

Le Samsung 55Q60C est donc un téléviseur 4K UHD de 55" et un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Il utilise le Quantum Processor Lite 4K et intègre des technologies avancées comme le Quantum HDR, HDR10+ adaptatif, HLG, et Dual LED pour améliorer le contraste.

Pour l’audio, il propose une puissance sonore de 20W répartie sur deux canaux. Le téléviseur est compatible avec Q-Symphony, synchronisant les haut-parleurs internes avec une barre de son compatible. La connectivité Bluetooth permet d’associer deux appareils simultanément.

Le système Smart TV est basé sur Tizen, avec des assistants vocaux intégrés comme Bixby et Alexa, et des services comme Samsung TV Plus et SmartThings. Il inclut des fonctionnalités telles que Tap View pour la duplication d’écran mobile et Multi-View pour afficher jusqu'à deux écrans simultanément.

La connectivité comprend trois ports HDMI, deux ports USB, Ethernet, sortie audio optique, et supporte l’eARC. La TV dispose aussi du Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, et Anynet+.

Avec tout ça, vous pouvez donc profiter de la TV en direct avec la prise antenne, mais aussi en streaming avec les apps à télécharger sur le Store. Grâce aux ports, vous pouvez brancher consoles et lecteurs externes pour multiplier les divertissements.