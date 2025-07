Avec son écran de 125 cm, la Samsung TU50DU8505K propose un affichage confortable pour profiter pleinement des contenus UHD, que ce soit sur Netflix, Prime Video ou lors des soirées sportives d’été. La compatibilité avec les formats HDR10, HDR10+ et HLG permet d’obtenir des contrastes rehaussés et des couleurs plus naturelles, même si l’absence de rétroéclairage local limite un peu les performances en basse lumière. Le traitement Crystal Processor 4K s’en sort bien pour améliorer les sources Full HD, et l’image reste fluide grâce à la technologie Motion Xcelerator.

Pensée pour les utilisateurs à la recherche d’une TV simple et fonctionnelle, cette référence Samsung embarque Tizen, un système d’exploitation fluide et intuitif. L’accès aux applications de streaming est direct, la navigation est rapide, et l’interface peut être personnalisée en fonction des habitudes de chacun. On apprécie aussi la compatibilité avec les assistants vocaux comme Bixby, mais aussi avec Alexa ou Google Assistant, pour piloter la télé à la voix ou via un écosystème domotique existant.

Esthétiquement, la TU50DU8505K reste fidèle aux codes de la gamme Samsung avec un design AirSlim qui privilégie la discrétion. Elle s’installe facilement sur un meuble ou au mur, grâce à son format léger et à la norme VESA. En cette fin juillet 2025, avec les vacances d’été qui battent leur plein, c’est un modèle parfait pour équiper une résidence secondaire, une chambre d’amis ou tout simplement passer à la 4K sans se ruiner. Seul bémol : un système audio un peu léger, qui gagne à être complété par une barre de son.