La Samsung TU50DU8505K est une TV LED de 50 pouces qui se distingue par sa résolution 4K Ultra HD, offrant une qualité d'image exceptionnelle avec des détails précis et des couleurs éclatantes. Elle est équipée de la technologie HDR, qui améliore le contraste et la luminosité pour une expérience visuelle plus immersive. Ce modèle intègre également le processeur Crystal 4K, qui optimise la qualité de l'image en temps réel, garantissant ainsi des performances visuelles optimales. En termes de connectivité, la TV dispose de plusieurs ports HDMI et USB, facilitant la connexion de divers périphériques tels que des consoles de jeux ou des lecteurs Blu-ray. Enfin, elle est compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, permettant un contrôle vocal simplifié.