Avec sa diagonale de 65 pouces, la Philips 65PUS8010 est taillée pour offrir un spectacle grand format, aussi bien pour les soirées ciné en famille que les sessions sport en solo. Sa dalle LED 4K UHD restitue une image nette et contrastée, compatible avec les standards HDR10, HDR10+ et Dolby Vision pour sublimer les scènes les plus exigeantes. En complément, l’Ambilight sur trois côtés apporte une lumière d’ambiance dynamique qui prolonge visuellement l’écran, renforçant l’immersion sans fatiguer les yeux.

Côté son, la barre de son Philips TAB4000 intégrée au pack fait toute la différence. Elle délivre un son 2.1 clair et percutant, avec 40 W RMS pour une restitution bien plus ample que les haut-parleurs d’origine. Idéal pour regarder des blockbusters, écouter de la musique ou simplement profiter d’un son plus riche au quotidien. La connectique Bluetooth permet aussi de diffuser directement vos playlists depuis un smartphone, en toute simplicité.

Le système d’exploitation Titan OS, léger et réactif, propose les principales plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, YouTube…) dans une interface fluide. L’ensemble n’est peut-être pas aussi complet que les Smart TV sous Google TV ou webOS, mais reste parfaitement fonctionnel pour un usage courant. Pour un prix inférieur à 420 €, ce pack complet coche les cases essentielles pour s’équiper efficacement, notamment en cette période estivale d’août 2025 où les températures incitent à rester au frais, devant un bon film.