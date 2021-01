CES 2021 : Samsung invite la technologie Micro-LED chez les particuliers

La conférence « The First Look 2021 » de Samsung s’achève tout juste, avec comme principale annonce le déploiement d’une toute nouvelle gamme Neo QLED sur laquelle nous allons revenir dans un article détaillé.



C’est néanmoins l’annonce des premiers téléviseurs Samsung Micro-LED destinés au « grand public » qui a conclu la conférence et laisse entrevoir la stratégie à venir pour le fabricant sud-coréen. Hormis la diagonale de 110 pouces (279 cm) annoncée en décembre dernier, le constructeur prévoit de lancer un modèle de 99" dès mars 2021. Deux autres diagonales inférieures devraient par ailleurs venir compléter cette nouvelle gamme Micro-LED (88 et 75") mais n’ont pas encore été officiellement annoncées.