Téléviseurs QLED Neo, Platinum, QLED+ / Z : que prépare Samsung pour 2021 ?

Nous aurons sans aucun doute le droit à quelques surprises lors du CES 2021, mais il est également fort probable que Samsung couvre simplement ses arrières en déposant ces noms.

Pour preuve, le fabricant a également déposé les termes « Quantum Matrix », « Samsung micro LED » et « Samsung QNED ». Ces deux dernières ne risquent pas d’arriver sur le marché grand public en 2021 et quant à « Quantum Matrix », s'agit-il d'une référence à la « vraie » technologie QLED ? Ou à un rétroéclairage composé de mini-LED ? Les paris sont lancés.



Pour terminer avec quelque chose de plus concret, Samsung a aussi déposé la marque « Wireless Rear Speaker Compatible », dans les catégories « téléviseurs » et « haut-parleurs ». On peut imaginer que le fabricant proposera des enceintes surround sans fil et optionnelles pour compléter son offre en matière d’audio.



Et vous, vous attendez-vous à être surpris par Samsung lors de ce CES 100 % virtuel ? Vos commentaires et observations sont les bienvenues.