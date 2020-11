Samsung et LG espèrent lancer leurs téléviseurs Mini LED dès 2021

La technologie Mini LED (à ne pas confondre avec la technologie Micro LED, plus avancée et nettement plus coûteuse), permet d'obtenir une meilleure luminance que les dalles traditionnelles, mais aussi et surtout un bien meilleur contraste grâce à de très petites LEDs. De tailles comprises entre 100 et 200 μm (contre 300 μm sur les écrans traditionnels), ces dernières peuvent être ajoutées en plus grand nombre sur une dalle. C'est cette densité de LEDs accrue qui permet un local dimming plus efficace et ainsi un contraste affiné, d'autant que certaines de ces LEDs peuvent être individuellement éteintes pour générer un noir plus profond.

La technologie Mini LED reste néanmoins à quelques belles encablures derrière l'OLED en termes de contraste, mais se rattrape sur la question de la luminance maximale, qui demeure dans bien des cas l'un des points faibles des grands panneaux OLED, technologie essentiellement portée par LG sur le marché TV.