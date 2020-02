TCL commercialise le X10, son premier téléviseur Mini Led en Europe

© TCL

Plus de 15 000 mini-leds

Une commercialisation retardée en Europe

Dévoilé l'année dernière, ce téléviseur LCD de 65 pouces devait initialement être commercialisé fin 2019 en Europe. Il propose un nombre impressionnant de LEDs, destinées à proposer un rétroéclairage inédit.Avec ses 15 360 mini-leds, le X10 est le premier téléviseur commercialisé par TCL en Europe. Il s'appuie sur une dalle Ultra HD LCD VA de 65 pouces (signée Samsung), propose un filtre à boîtes quantiques et une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz.Un téléviseur haut de gamme, conçu pour concurrencer les modèles LCD « QLED » de Samsung. Le nombre conséquent des mini-leds sert principalement au rétroéclairage, et s'attaque au problème du(flou lumineux). Au total, 768 zones de 20 mini-leds sont réparties derrière la dalle du téléviseur.Le X10 offre également une résolution 4K et la prise en charge HDR ( HDR10, HDR10 +, HLG et Dolby Vision ). C'est d'ailleurs le seul téléviseur Android QLED au monde, d'après son constructeur TCL indique que ce téléviseur sera disponible dans «». Sur le site officiel , les principaux distributeurs français (Boulanger, Fnac, Darty) proposent déjà l'achat de la TV QLED.Cette dernière intègre la barre de son Dolby Atmos ONKYO. Cette TV connectée Android TV est compatible avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Avec ce modèle X10, TCL affiche sa volonté de s'établir sur le segment haut de gamme, pour l'heure dominé par les constructeurs coréens et japonais.Le X10 se décline en trois versions : 55, 65 et 75 pouces. L'Europe, où la commercialisation de ce téléviseur a pris un certain retard, n'est concernée que par le modèle 65" (65X10), pour un prix légèrement inférieur à 2 500 €.