MicroLED : Samsung et LG Display seraient en passe de freiner leurs plans

L'équation est finalement délicate pour des mastodontes comme LG Display et Samsung Display. La taille du marché pour le MicroLED est encore faible, et pourtant la concurrence ne cesse de s'accroître. Elle vient notamment de Chine, avec des constructeurs comme CSOT (filiale de TCL) et BOE, ou encore au Japon et à Taïwan, avec Sony et AUO, et même en France avec l'entreprise grenobloise Aledia.