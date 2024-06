Samsung rafle la mise sur le marché des moniteurs OLED grâce à ses écrans de jeu Odyssey

Dalle IPS oblige, l'Odyssey G4 affiche une image moins dynamique que son prédécesseur en raison de son faible contraste. Cela n'est cependant pas forcément rédhibitoire, du moins tout dépend de l'usage fait de cet écran. Il est selon nous parfaitement approprié aux gamers qui recherchent un écran aux solides performances pour briller sur leurs jeux de tirs compétitifs favoris. En revanche, il nous semble moins chaudement recommandable si le but recherché est d'obtenir la meilleure immersion possible. Avec son Odyssey G4, Samsung vise juste en produisant l'un des moniteurs de jeu au meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie, le tout doublé par des performances plus que correctes.