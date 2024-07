Odyssey G8 : Samsung intègre la puissance de l’IA du QN900D au service du gaming dans son dernier moniteur OLED

Diverses tâches sont attribuées à ce processeur sur le G8, et notamment l’upscaling. Samsung compte en effet sur son Gaming Hub pour proposer une expérience de cloud gaming en 4K grâce aux capacités de mises à l’échelle de la puce NQ8. Avec le G8, il vous sera ainsi possible de profiter des applications Xbox, GeForce Now, Utomik, ou encore Luna, avec une image 4K upscalée directement via l’écran. La fonctionnalité est également effective sur les applications Smart TV. Samsung ajoute une corde supplémentaire à son arc avec l’AI Motion Enhancer Pro dont l’objectif est de fluidifier les scènes et (le texte) en mouvement, idéal pour visionner du sport ou des scènes d’action.