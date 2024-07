AOC sort ses écrans de jeu 540 Hz et 390 Hz, vous n’aurez même plus le temps de cligner des yeux !

laroux

honnêtement quand on a gouté à du 120hz et + c’est difficile de repasser à du 60.

l’image est bien plus fluide, je parle pas que de jeux vidéos, juste pour de la bureautique déjà, le déplacement de la souris, des fenêtres…etc

tous les smartphones sont désormais en 90hz et plus, c’est pas pour rien, ça réduit la fatigue en plus.

de 90 à 120 je vois quasiment pas de différence, et au delà, j’ai déjà testé des écrans en 144 et 360hz: démo faite sur quake 3 tournant à 1000fps, de 60 à 120hz sur l’écran on voit un net changement mais au dela je ne vois aucune différence.

Donc d’après mon expérience personnelle, c’est juste du marketing au delà de 120hz-144hz.