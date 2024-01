L'AOC Q27G3XMN rejoint notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer !

Les premiers moniteurs AOC destinés aux joueurs sont sortis au début des années 2000. Ces moniteurs étaient dotés de fonctionnalités spécifiques pour le gaming, telles que des taux de rafraîchissement élevés et des temps de réponse rapides.

Au fil des années, AOC a continué à développer ses moniteurs gaming. La marque a notamment été l'une des premières à proposer des moniteurs à fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et 240 Hz, et des modèles avec la certification VESA DisplayHDR.

Aujourd'hui, AOC a diversifié son offre et l'a divisé en trois gammes : AGON, AGON PRO et GAMING. Parmi les modèles les plus appréciés du fabricant, on retrouve le C32V1Q (grand écran full HD), le CU32V3 (incurvé et 4K) ou encore le C27G2Z (rapide, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse de seulement 0,5 ms).