L'écran abordable AOC 24E3UM rejoint notre comparatif des meilleurs moniteurs de PC

Globalement, l'Odyssey G4 s'en sort mieux à tout niveau. La dalle IPS et le taux de rafraîchissement de 240 Hz affichent de meilleures performances que la dalle VA / 75 Hz de l'AOC 24E3UM.

Une précision tout de même : le modèle de Samsung est environ 60 à 80 € plus onéreux. A ce niveau de gamme, un tel écart tarifaire se ressent forcément dans les performances.

Néanmoins, là où le Samsung Odyssey G4 s'adresse en particulier aux joueurs, l'AOC vise un public plus large. Son usage bureautique en fait un très bon choix si vous n'êtes pas gamer et cherchez à économiser le plus possible.