AOC lance un beau 34" incurvé doté d'USB-C 65W

L’écran au format 21:9 présente une courbure de 1 500R et affiche une définition UWQHD (3 440 x 1 440 pixels). Sa dalle VA offre un taux de contraste statique de 3000:1 et une luminosité maximale de 300 cd/m². Elle couvre 120 % du sRGB, 89 % de l’AdobeRGB. On peut compter sur une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz ainsi qu'un temps de réponse MPRT de 1 ms, gris à gris de 4 ms. Le support Adaptive Sync est également de la partie.