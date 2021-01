[SR] CES 2021 : LG s’adresse aux créateurs et joueurs avec ses moniteurs "Ultra" (dont un OLED !)

LG renouvelle également sa série UltraGear, qui repose sur des dalles Nano IPS affichant un temps de réponse de 1 ms GtG, à l’instar du LG 27GN750-B, testé récemment dans nos colonnes.



Trois nouveaux modèles arriveront sur le marché, les 27GP950 (3840 x 2160), 32GP850 (2560 x 1440) et 34GP950G (3440 x 1440). En plus des fonctionnalités et autres technologies destinées aux joueurs, LG évoque une couverture colorimétrique étendue, couvrant 98 % de l’espace DCI-P3 pour ces trois moniteurs.



Pour entrer un peu plus dans le détail, le 27GP950 offrira une définition 4K UHD sur 27", avec un refresh rate de 144 Hz et overclock à 160 Hz. Il prendra en charge le taux de rafraichissement variable (VRR), jusqu’à 120 Hz à en croire les premiers éléments à disposition.



Le 32GP850 vient quant à lui succéder au 27GL850 avec une définition QHD, un refresh rate de 165 Hz (overclock à 180 Hz) et une compatibilité G-Sync.



Le 34GP950G est quant à lui un moniteur UltraWide avec un ratio d’image de 21:9. Son taux de rafraichissement natif est de 144 Hz, mais il peut atteindre 180 Hz en overclock. Il est certifié Nvidia G-Sync Ultimate, ce qui signifie qu’il dispose de la puce G-Sync du caméléon. L’expérience HDR est au rendez-vous avec une certification VESA DisplayHDR 600 que l’on retrouve aussi sur le 27GP950. Le modèle 32GP850 n’affichant qu’un simple support de l’HDR10.