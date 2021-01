CES 2021 : L’OLED en maître, le QNED en embuscade pour LG

Après le line-up 2021 intégrant les téléviseurs OLED, QNED et NanoCell, la mise à jour de LG WebOS et l’évolution de la télécommande, LG a également annoncé son dernier processeur en date : l’Alpha 9 Gen 4 AI.



Ce processeur équipera la majeure partie des références haut de gamme du fabricant, 4K et 8K UHD. Selon LG, le processeur tire parti du machine et du deep learning afin d’améliorer les capacités de mises à l’échelle, mais aussi avec AI Picture Pro de traiter chaque objet de l’image indépendamment, ou encore distinguer les corps et les visages ainsi que les avant-plans et arrière-plans. Il faudra sans doute attendre encore un peu pour en savoir plus sur les nouveautés de ce processeur.