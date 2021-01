CES 2021 : Sony lève le voile sur ses téléviseurs Bravia XR et le reste de gamme 2021

On retrouve des références qui seront sans aucun doute plus abordables, en milieu et en entrée de gamme. Parmi eux, les séries 4K LED X85J (85, 75, 65, 55, 50 et 43 pouces), 4K LED X81J (75 pouces) et X80J (65, 55, 50 et 43 pouces). Au rang des nouveautés, l’HDMI 2.1 et Google TV sont désormais la norme, mais ces modèles non-XR ne profitent pas des innovations de Sony en matière d’IA, ni de la fonction de commande vocale mains libres ou du service Bravia Core, que nous détaillerons dans un prochain article.