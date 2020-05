Sony annonce que le ZH8, son téléviseur 8K, sera disponible début juin

Début juin, il sera possible de mettre la main sur la nouvelle gamme Sony Bravia ZH8. Il s'agit de nouveaux téléviseurs LED compatibles avec la résolution 8K, et animés par un processeur Sony X1 Ultimate. Les contenus 8K étant très rares, Sony promet que « même les images filmées en 4K et 2K seront upscalées en 8K par le X-Reality Pro ».

Pas de dalle OLED ici, mais une technologie LED Full Array qui promet malgré tout un meilleur contraste et des noirs très profonds (selon Sony).