Panasonic et l'OLED, un amour qui se concrétise par cinq nouvelles gammes

Le constructeur japonais compte une nouvelle fois faire sensation cette année. Après avoir présenté les deux modèles phares de son catalogue lors du CES, avec les Z95A (55 et 65 pouces) et Z93A (77 pouces), c'est au tour des séries Z90A (42, 48, 55 et 65 pouces), Z85A (55 et 65 pouces) et Z80A (48, 55 et 65 pouces) de faire parler d'elles.