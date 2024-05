Xiaomi sort ses nouveaux téléviseurs QLED à prix serré, voici leurs caractéristiques, pour vous guider

Les modèles Xiaomi TV A Pro 2025 disposent d'un affichage reposant sur la technologie QLED. On peut donc s'attendre à des couleurs plus éclatantes et à une meilleure luminosité que sur les Xiaomi TV A standards, mais rappelons que le QLED reste du LCD et que le terme est fréquemment galvaudé par les marques.

Au programme, nous avons des TV allant de 43 à 75 pouces, avec définition 4K et prise en charge du format HDR 10. La fréquence de rafraîchissement ne dépasse pas les 60 Hz, ce qui est logique pour les tarifs affichés. Les deux haut-parleurs de 8 W chacun supportent les normes Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X, mais il ne faut pas s'attendre à une expérience audio des plus qualitatives. Là encore, rien de surprenant étant donné le prix des produits.

Toutes les versions sont des Smart TV embarquant nativement Google TV, un bon point pour accéder facilement à ses contenus et pour le Chromecast intégré. Google Assistant est aussi de la partie pour les commandes vocales. La connectique se compose de trois ports HDMI. Seuls les modèles Pro sont équipés d'une prise eARC. Pour la connectivité sans fil, nous avons du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz.