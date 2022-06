Xiaomi TV A2 : une gamme de téléviseurs sous Android TV au très bon rapport qualité-prix

Écran 4K, Dolby Vision, HDR10, Dolby Audio, DTS-HD… Bref, les termes compliqués se cumulent, et ce n'est pas seulement du marketing, car toutes ces technologies ne sont pas encore présentes sur l'intégralité du marché des TV 4K. En plus de la qualité visuelle et audio promise, la gamme A2 mise sur la connectivité avec l'intégration d'Android TV 10 (et de la technologie Chromecast) et de l'assistant Google.