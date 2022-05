Xiaomi et Amazon s'associent pour vous proposer une gamme de produits sous Fire TV

Pour la première fois chez nous, Xiaomi et Amazon proposent un téléviseur composé de leur savoir-faire respectif. Le premier se charge du corps du TV F2, un téléviseur UHD 4K 60 Hz avec MEMC et HDR 10. La dalle est proposée en 43", 50" et 55" pour s'adapter à la configuration de votre salon. Pour le son, DTS Virtual X, Dolby AudioTM et DTS-HD sont supportés.