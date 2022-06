Xiaomi revient avec une box Android TV, plus performante et toujours aussi accessible

Réservée pour l'heure au marché chinois, cette dernière mise sur un SoC Amlogic S905X3 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (eMMC). Bien connue des amateurs de box TV, cette puce gravée en 12 nm regroupe 4 cœurs Cortex A55 et une partie graphique Mali-G31 MP2.

Plutôt bien équipée, cette nouvelle Mi Box 4S Max ne dispose pas, par contre, des certifications requises pour accéder aux meilleures qualités de lecture sur les plateformes de streaming (YouTube, Netflix, Prime Video…). Un problème qu'elle devra régler en cas de commercialisation sous nos latitudes. Elle s'appuie par ailleurs sur un VPU supportant le HDR, mais pas le codec AV1, qui devient pourtant de plus en plus courant sur le marché (YouTube et Netflix l'exploitent depuis plusieurs mois maintenant).