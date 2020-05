Xiaomi produira une Mi Stick TV, sa clé TV tout-en-un

Sur les traces d'Amazon et de ses FireTV , le Chinois Xiaomi a annoncé en Europe son Mi TV Stick, une clé HDMI qui pourrait arriver chez nous sous la barre des 50 euros pour lancer facilement les plateformes de SVoD sur des téléviseurs ne disposant pas de solutions natives.

Si les télévieurs actuels proposent de plus en plus souvent un accès natif aux plateformes de SVoD comme Amazon Prime Video, Netflix , Disney+ ou encore OCS, il fut une époque pas si lointaine où ce n'était pas le cas. Dans la lignée d'Amazon avec ses FireTV, Xiaomi veut remédier au problème avec son Mi TV Stick, qui fait office de boîtier multimédia adaptable sur n'importe quel téléviseur équipé d'un port HDMI.

Comme l'indique Minimachines, Xiaomi garde encore le silence sur la partie technique de son Mi TV Stick. La clé sera vraisemblablement équipée d'un SoC Amlogic S905 Y2, capable de prendre en charge la lecture de vidéo en haute définition sous Netflix via HDCP (High-bandwidth Digital Content). Ce SoC serait ici épaulé de 2 Go de RAM tandis que le Mi TV Stick disposerait de 8 Go de stockage eMMC, suffisant pour les quelques applications multimédia recherchées avec ce type d'appareils.

Le dispositif prendrait en charge la lecture de contenus UltraHD en HDR et supporterait aussi la diffusion d'audio en DTS sur cinq canaux (plus caisson de basse, notent nos confères), le tout à l'aide d'une connexion Wi-Fi 5.