Xiaomi devrait lancer son Mi Stick TV au mois de mai

Xiaomi s'est imposé comme un acteur important sur le marché des boîtiers multimédia avec ses modèles de Mi Box, qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Une porte d'entrée performante à l'écosystème Android TV pour les consommateurs qui n'ont pas de Smart TV (ou qui en ont une mais avec un logiciel peu fluide).Le constructeur chinois devrait lancer prochainement un nouveau produit pour combler ce genre de besoin. Il s'agira cette fois d'un appareil bien plus discret qu'une box puisqu'on parle d'une clé HDMI. Une information provenant du leaker Sudhanshu, qui évoque une sortie dès le mois de mai prochain en Europe.Le Mi TV Stick viendrait directement concurrencer des solutions comme le Fire TV Stick d'Amazon (en photo ci-dessus), voire le Google Chromecast Nous n'avons pour l'heure pas plus d'informations au sujet de ce Mi TV Stick, mais il est probable qu'il repose sur Android TV. Son prix et son éventuelle compatibilité 4K seront des facteurs qui décideront ou non de son succès sur un marché qui commence à être bien encombré.Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, Sudhanshu évoque également le lancement à venir de plusieurs autres produits Xiaomi, liés à la maison connectée. Pour le mois d'avril, est cité le Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner qui vient justement d'être lancé en Inde, et les Mi True Wireless Earphones 2 déjà disponibles.En mai, Xiaomi lancerait en plus du Mi Stick, un modèle d' aspirateur robot ainsi qu'un routeur . Pour le mois de juin la marque prévoirait un ventilateur, une caméra de sécurité , une ampoule LED , le Mi Smart Home Hub et un moniteur de température et d'humidité seraient prévus. Le tout connecté bien entendu. Puis en juillet, on aurait droit à une nouvelle génération de trottinettes électriques , un modèle Pro de ventilateur connecté à pied, un autre Mi Robot Vacuum, une imprimante photo portable et le Mi Light Sensor.La plupart de ces appareils sont déjà disponibles en Chine, ils devraient donc débarquer bientôt sur le vieux continent...