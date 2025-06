Apple avait déjà annoncé cette année l'amélioration de l'option de synchronisation audio sans fil ainsi que l'arrivée de Proton VPN sur sa box TV. Mais le WWDC va lui permettre de présenter encore plus d'avancées. Le site 9to5Mac estime, par exemple, que l'une des annonces majeures concernera le design du système iOS26, qui devrait être revu de fond en comble. tvOS devrait suivre cette tendance et adopter, lui aussi, un nouveau look, avec une interface et des icônes plus modernes.