Comme chaque année, Apple profitera de la WWDC pour dévoiler les prochaines versions de ses systèmes d'exploitation, notamment iOS 19, macOS 16, iPadOS 19, watchOS 12, tvOS 19 et visionOS 3. D'après des rumeurs relayées par 9to5Mac, iOS 19 s'annonce comme « l'une des refontes logicielles les plus spectaculaires » de l'histoire d'Apple, avec une modification en profondeur de l'interface, des icônes et des menus. Le média Bloomberg précise même qu'il s'agirait de « la plus grande refonte depuis iOS 7 en 2013 ».

De son côté, macOS 16 devrait aussi bénéficier d'une cure de jouvence, Apple cherchant à harmoniser l'expérience utilisateur sur l'ensemble de ses plateformes. Le WWDC 2025 devrait donc introduire quelques remaniements importants au sein de l'écosystème logiciel d'Apple.

De toute évidence, nous vous invitons à prendre ces dernières rumeurs avec prudence. Pour rappel, les bruits de couloir l'année dernière laissaient également présumer qu'iOS 18 serait la plus grosse mise à jour de l'histoire de l'iPhone. Bien que cette version ait apporté quelques fonctionnalités intéressantes, le résultat final était loin de la révolution présumée.