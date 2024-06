Apple WWDC 2024 : demandez le programme de la grande conférence annuelle pour les développeurs

Après la conférence phare, le Platforms State of the Union permettra aux dirigeants de la société de revenir plus en profondeur sur toutes les nouveautés précédemment révélées. Durant les jours suivants, les membres de l'Apple Developer Program auront la possibilité de rencontrer et d'échanger, en ligne ou en présentiel, avec des experts de la marque à la pomme. Des sessions techniques seront également organisées pour permettre aux développeurs de s'entretenir avec les ingénieurs d'Apple au sujet des dernières fonctionnalités.